UnionPay удалила информацию об оформлении карт в попавших под санкции российских банках
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Китайская UnionPay удалила информацию об оформлении своих карт в российских банках, которые недавно попали под санкции, следует из информации на сайте платёжной системы.
Согласно российской версии сайта системы, сейчас карты UnionPay можно оформить в Газпромбанке, Россельхозбанке, "Русском стандарте", "Солидарности", Примсоцбанке, "Почта банке" и ВБРР.
При этом ранее выпустить карту UnionPay также можно было в МТС-банке, банках "Санкт-Петербург", "Приморье" и "Зенит".
США на прошлой неделе ввели новые санкции против российских кредитных организаций, в том числе против банков "Уралсиб", "Зенит", "Приморье", "Санкт-Петербург" и МТС-банка.
На сайтах МТС-банка, а также "Приморья" и "Зенита" информация о возможности оформления китайского "пластика" также пропала. При этом у "Санкт-Петербурга" такая опция еще отображается.
"С 25 февраля банк попал под санкции США и Великобритании, соответственно, в связи с этим пропала возможность оплачивать за рубежом. Банк выпускает UnionPay в том числе, но оплачивать за рубежом не получится", — пояснил в беседе с корреспондентом РИА Новости сотрудник колл-центра банка.
https://1prime.ru/banks/20230304/839972978.html