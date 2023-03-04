МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Китайская UnionPay удалила информацию об оформлении своих карт в российских банках, которые недавно попали под санкции, следует из информации на сайте платёжной системы. Россиянам назвали способы отправить деньги за границу

Согласно российской версии сайта системы, сейчас карты UnionPay можно оформить в Газпромбанке, Россельхозбанке, "Русском стандарте", "Солидарности", Примсоцбанке, "Почта банке" и ВБРР.

При этом ранее выпустить карту UnionPay также можно было в МТС-банке, банках "Санкт-Петербург", "Приморье" и "Зенит".

США на прошлой неделе ввели новые санкции против российских кредитных организаций, в том числе против банков "Уралсиб", "Зенит", "Приморье", "Санкт-Петербург" и МТС-банка.

На сайтах МТС-банка, а также "Приморья" и "Зенита" информация о возможности оформления китайского "пластика" также пропала. При этом у "Санкт-Петербурга" такая опция еще отображается.

"С 25 февраля банк попал под санкции США и Великобритании, соответственно, в связи с этим пропала возможность оплачивать за рубежом. Банк выпускает UnionPay в том числе, но оплачивать за рубежом не получится", — пояснил в беседе с корреспондентом РИА Новости сотрудник колл-центра банка.