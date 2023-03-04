МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Объем валютных депозитов россиян в январе продолжил снижение — до 53,7 миллиарда долларов, обновив минимум с конца 2008 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России. Средняя максимальная ставка по вкладам крупных российских банков снизилась

Согласно информации ЦБ, валютные депозиты населения в начале года уменьшались восьмой месяц подряд — в этот раз на 0,8%, или 452,3 миллиона долларов — до 53,7 миллиарда долларов. Это стало минимальным значением с декабря 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 миллиарда долларов.

В прошлом январе депозиты россиян в иностранной валюте сократились на 2,4%, или 2,14 миллиарда долларов. При этом за весь год валютные сбережения упали на 40,1%, или 36,3 миллиарда долларов.

Средства компаний в иностранной валюте в январе выросли на 1,2%, или на 1,4 миллиарда долларов — до 117,96 миллиарда долларов, оставаясь вблизи минимумов октября 2020 года.