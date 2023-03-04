МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Количество ипотечных кредитов, по которым россияне допустили просрочку свыше 90 дней, в январе выросло до максимального уровня с мая 2021 года — 30,4 тысячи ссуд, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг бюро". Банк России отметил ухудшение стандартов ипотеки

Согласно данным компании, количество просроченной ипотеки выросло в январе на 9,3% — до максимальных с мая 2021 года 30,4 тысячи ссуд. При этом в годовом выражении увеличение составило 15,4%.

Одновременно увеличился и объем "плохой" ипотеки — на 11% в месячном и 12% в годовом выражении, до 63,1 миллиарда рублей.

"Рост числа условно "плохих" ипотечных долгов в настоящее время объясняется исключительно ростом объемов кредитования. Самое главное в настоящее время, что доля плохих ипотечных долгов не увеличивается и ипотека остается наиболее качественным с точки зрения кредитных потерь видом кредитования", — отметил гендиректор компании Олег Лагуткин.

Предпосылок к ужесточению кредитных политик банков в настоящее время он не видит. "Скорее, можно говорить об изменении подходов кредиторов к маркетинговой составляющей ипотечного кредитования на фоне определенного регуляторного давления", — считает эксперт.