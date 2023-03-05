ДОХА, 5 мар — ПРАЙМ. Международным финансовым организациям следует разработать "творческие" подходы к расширению финансирования в случае форс-мажоров, считает генсек ООН Антониу Гуттереш. Пожалей свой кошелек: имеет ли смысл гасить ипотеку досрочно

"Международные финансовые учреждения должны разработать творческие способы расширения финансирования там, где потребности наиболее велики", — сказал он в ходе открытия конференции в Дохе, на которой обсуждалась проблема наименее развитых государств.

Гуттереш уточнил, что речь идет в том числе о расширении финансирования на случай непредвиденных обстоятельств. Кроме того, он предложил включить положения о стихийных бедствиях и пандемии в долговые финансовые инструменты.

Генсек ООН также призвал ускорить перераспределение специальных прав заимствования от наиболее богатых к самым нуждающимся. По его мнению, многосторонним банкам развития нужно изменить бизнес-модель таким образом, чтобы средства использовались "для привлечения частного финансирования по разумной цене в развивающиеся страны". Названы два случая, когда банк может забрать деньги клиента себе

Помимо этого, Гутерреш указал на необходимость разработать новые способы измерения национальных экономик, основанные на "здравом смысле", а не только на объеме ВВП. Это позволит сформировать объективное представление "о ценности природного капитала", добавил он.

Генсек называл нынешнюю финансовую систему "глубоко предвзятой" и заявил, что из-за нее в наименее развитых государствах процентные ставки в восемь раз выше, чем в развитых. При этом некоторые развивающиеся страны тратят значительные средства на обслуживание долга, подчеркнул он.