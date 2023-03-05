МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Система "Золотая Корона" после жалоб клиентов на проблемы с трансграничными денежными переводами пояснила, что соблюдает правила работы с зарубежными партнерами, которые непосредственно осуществляют выплаты. Названы два случая, когда банк может забрать деньги клиента себе

Ранее издание РБК написало, что клиенты сервиса денежных переводов "Золотая Корона" столкнулись с проблемами при трансграничных переводах с карт российских банков, которые попали под санкции. Клиенты пожаловались на проблемы в работе с картами банков "Тинькофф", "Сбер" и "Альфа банка", которые находятся под санкциями.

"При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушение санкционных режимов третьих стран", — ответили РИА Новости в пресс-службе системы, комментируя сообщения СМИ.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.