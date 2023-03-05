МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" временно остановил переводы в Турцию, поскольку из-за санкций банком-корреспондентом могут быть заморожены SWIFT-переводы в эту страну, сообщил корреспонденту РИА Новости сотрудник колл-центра банка. Новые санкции против банков не создают рисков, заявила глава ЦБ

"К сожалению, в банки Турции мы не сможем перевести из-за введенных санкций. SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-корреспондентом. Поэтому мы временно не совершаем данные переводы", — сообщил представитель банка, отвечая на вопрос о том, возможны ли сейчас денежные переводы в Турцию.

Он уточнил, что "ни в каком виде" переводы в страну не осуществляются.

В пятницу "Тинькофф банк" временно перестал осуществлять валютные переводы в Грузию из-за того, что банк-корреспондент перестал обрабатывать переводы в эту страну. При этом, на тот момент, представитель поддержки банка сообщал, что переводы в Турцию возможны.

В конце прошлой недели Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф банк" попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. В "Тинькофф банке" сообщили, что подготовились к санкциям ЕС, они не влияют на обслуживание клиентов. При этом в кредитной организации отметили, что анализируют решение Еврокомиссии. Кроме того, "Тинькофф инвестиции" заявили, что переведут активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию, при этом привычные сервисы будут доступны в полном объеме.