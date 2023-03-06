МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российские банки в феврале выдали более 420 миллиардов рублей ипотечных кредитов, что в 1,5 раза превышает результат января текущего года, однако ниже на 12% показателя февраля прошлого года, сообщила пресс-служба ВТБ. Пожалей свой кошелек: имеет ли смысл гасить ипотеку досрочно

"По оценке ВТБ, в феврале российские банки выдали более 420 млрд рублей по ипотеке, увеличив результат января в 1,5 раза. Факторами роста стали реализация льготной ипотеки, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков", — сказано в сообщении.

При этом в феврале прошлого года на фоне ажиотажного спроса в преддверии увеличения ставок уровень продаж был на 12% выше, уточнили в банке.

"Мы ожидаем, что в марте спрос на ипотеку по-прежнему будет высок и более стабилен, чем в прошлом году, когда рынок характеризовался большим уровнем турбулентности", — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. Страховщики стали чаще погашать банкам ипотеку за умерших заемщиков

Он добавил, что в целом в 2023 году продажи на рынке ипотеки России могут составить более 5 триллионов рублей и показать рост по сравнению с прошлым годом. Этот сегмент по-прежнему будет драйвером розничного кредитования, портфель которого по итогам года может достичь 30 триллионов рублей с учетом секьюритизации. Основной интерес ипотечных заемщиков будет концентрироваться в сегменте вторичной недвижимости.

При этом ВТБ в феврале оформил около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 миллиардов рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. Средний чек составил порядка 5,2 миллиона рублей, увеличившись за год примерно на 20%.

Около 40% продаж в феврале пришлось на Москву и область (примерно 30 миллиардов рублей). На втором месте — Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 7 миллиардов рублей). В топ-5 регионов также вошли Краснодарский край (6,8 миллиарда), Татарстан (3 миллиарда) и Новосибирская область (2,2 миллиарда).