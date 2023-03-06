МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" не выплатит ближайший купон по своим бессрочным еврооблигациям, номинированным в долларах, следует из сообщения эмитента бумаг. "Тинькофф банк" приостановил денежные переводы в Турцию

Банк уведомил об этом компанию-эмитента (TCS Finance) выпуска. "Эмитент уведомляет, что 3 марта 2023 года получил от заемщика уведомление об аннулировании процентов в соответствии с договором субординированного займа. Заемщик уведомил эмитента о том, что он отменил выплату процентов, которая должна была быть произведена 15 марта 2023 года", — говорится в сообщении.

Выпуск евробондов объемом 300 миллионов долларов банк разместил в 2017 году. Размер текущего квартального купона составляет 11,002% годовых.

В конце февраля ряд банков РФ, включая "Тинькофф", попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС.