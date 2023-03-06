Harris Associates за несколько месяцев распродала всю свою долю в банке Credit Suisse
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Инвестиционная компания Harris Associates, один из основных акционеров Credit Suisse, продала свою долю в швейцарском банке в течение последних нескольких месяцев. Об этом сообщил в воскресенье заместитель председателя правления и инвестиционный директор Harris Дэвид Хирро.
Хирро не назвал причину продажи доли, но ранее сообщил Financial Times, что инвестор-активист продал ее после того, как потерял веру в стратегию Credit Suisse, пытающегося предотвратить постоянные убытки и отток клиентов.
Harris ранее владела пакетом акций банка, несмотря на череду скандалов в Credit Suisse. Так, в августе прошлого года она раскрыла информацию о том, что принадлежащая ей доля акций составляет около 10%, но в январе сократила ее до 5%.
Инвестиционная компания начала сокращать свою долю в октябре после того, как Credit Suisse привлек 4 млрд швейцарских франков (4,3 млрд долларов) от инвесторов, и когда Saudi National Bank вытеснил ее с позиции главного инвестора, сказал Хирро в интервью Financial Times.
"Возникает вопрос о будущем франшизы. Наблюдается большой отток средств из бизнеса управления состояниями", — цитирует газета слова Хирро. Credit Suisse сообщил о резком ускорении оттока средств в четвертом квартале. Отток составил более 110 млрд швейцарских франков.
"Мы опережаем наш план и имеем четкие стратегические цели, — сообщил представитель Credit Suisse агентству Reuters по электронной почте в воскресенье. — Мы всецело ориентированы на успешное выполнение нашего плана и продвижение к поставленным целям, чтобы новый Credit Suisse обеспечивал устойчивую ценность для всех наших заинтересованных сторон".
https://1prime.ru/banks/20230306/839986655.html