Глава МИД Австрии Шалленберг: Raiffeisen Bank должен сам решить судьбу своего бизнеса в России
ВЕНА, 6 мар — ПРАЙМ. Raiffeisen Bank International (RBI) должен сам принять решение, оставаться ли ему на российском рынке на фоне санкций против РФ, считает глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Вы должны смотреть на факты: согласно исследованию Университета Санкт-Галлена (Швейцария), только менее 10% международных компаний ушли с российского рынка. Люди всегда делают вид, что там остался только один банк или одна австрийская компания. Это неверно", — сказал Шалленберг в интервью австрийской газете Standard, комментируя реплику журналиста о том, что Raiffeisen Bank International — один из немногих западных банков, все еще остающихся в России.
"Во-вторых, этот банк работает не только в России, но и является одним из крупнейших финансовых институтов на Украине. Жизнь не бывает черно-белой. Я нахожусь в контакте с RBI, который в конечном итоге сам должен принять решение о том, как себя вести. На мой взгляд, до сих пор банк действовал разумно, ожидая, как будет развиваться ситуация дальше, пока изучаются все сценарии", — добавил министр.
Он также отметил, что Raiffeisen Bank International, по его сведениям, используется многими западными государствами и компаниями для сворачивания своей оставшейся деятельности в России.
"Ни один совет директоров западной компании не относится к этому легкомысленно", — отметил министр. По его словам, когда 90% всех западных компаний все еще работают на российском рынке, то выделять только одну и показывать на нее пальцем, неверно.
"В Европе раздаются голоса, которые хотят полного отсоединения от России. Мы должны быть осторожны в своих желаниях. Россия не исчезнет, а останется крупнейшим соседом ЕС. Притворяться, что можно изолировать страну экономически, как Северную Корею, это заблуждение. Это просто не сработает", — заключил глава МИД.
https://1prime.ru/banks/20230306/839991526.html