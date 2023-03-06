ВЕНА, 6 мар — ПРАЙМ. Raiffeisen Bank International (RBI) должен сам принять решение, оставаться ли ему на российском рынке на фоне санкций против РФ, считает глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Raiffeisen Bank сообщил, что рассматривает вариант ухода из России

"Вы должны смотреть на факты: согласно исследованию Университета Санкт-Галлена (Швейцария), только менее 10% международных компаний ушли с российского рынка. Люди всегда делают вид, что там остался только один банк или одна австрийская компания. Это неверно", — сказал Шалленберг в интервью австрийской газете Standard, комментируя реплику журналиста о том, что Raiffeisen Bank International — один из немногих западных банков, все еще остающихся в России.

"Во-вторых, этот банк работает не только в России, но и является одним из крупнейших финансовых институтов на Украине. Жизнь не бывает черно-белой. Я нахожусь в контакте с RBI, который в конечном итоге сам должен принять решение о том, как себя вести. На мой взгляд, до сих пор банк действовал разумно, ожидая, как будет развиваться ситуация дальше, пока изучаются все сценарии", — добавил министр.

Он также отметил, что Raiffeisen Bank International, по его сведениям, используется многими западными государствами и компаниями для сворачивания своей оставшейся деятельности в России.

"Ни один совет директоров западной компании не относится к этому легкомысленно", — отметил министр. По его словам, когда 90% всех западных компаний все еще работают на российском рынке, то выделять только одну и показывать на нее пальцем, неверно.

"В Европе раздаются голоса, которые хотят полного отсоединения от России. Мы должны быть осторожны в своих желаниях. Россия не исчезнет, а останется крупнейшим соседом ЕС. Притворяться, что можно изолировать страну экономически, как Северную Корею, это заблуждение. Это просто не сработает", — заключил глава МИД.