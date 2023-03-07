Платежная система "Мир" запустит переводы по картам для бизнеса
Система "Мир" обязала банки запустить переводы по картам для бизнеса
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" обязала банки запустить b2b-переводы — денежные переводы между корпоративными картами и счетами, пишет РБК со ссылкой на информационный бюллетень "Мир".
Сообщается, что технический бюллетень "Мир" вступит в силу 25 апреля — тогда банки могут начать внедрять b2b-переводы для своих корпоративных клиентов, хотя срок внедрения в каждой кредитной организации может отличаться.
По словам представителя Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор "Мир"), b2b-переводы вводятся платежной системой в ответ на запрос участников рынка.
"Данный тип операции позволит совершать взаиморасчеты между юрлицами и индивидуальными предпринимателями в режиме 24/7 через каналы дистанционного банковского обслуживания, например мобильный банк или личный кабинет на сайте банка", — пояснил представитель НСПК.
https://1prime.ru/banks/20230307/839994847.html
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