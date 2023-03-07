МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" обязала банки запустить b2b-переводы — денежные переводы между корпоративными картами и счетами, пишет РБК со ссылкой на информационный бюллетень "Мир". Эксперт предсказал увеличение доли платежей с помощью карт "Мир"

Сообщается, что технический бюллетень "Мир" вступит в силу 25 апреля — тогда банки могут начать внедрять b2b-переводы для своих корпоративных клиентов, хотя срок внедрения в каждой кредитной организации может отличаться.

По словам представителя Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор "Мир"), b2b-переводы вводятся платежной системой в ответ на запрос участников рынка.

"Данный тип операции позволит совершать взаиморасчеты между юрлицами и индивидуальными предпринимателями в режиме 24/7 через каналы дистанционного банковского обслуживания, например мобильный банк или личный кабинет на сайте банка", — пояснил представитель НСПК.