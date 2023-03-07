МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Средние ставки по ипотечным кредитам из-за ужесточения регулирования и роста ставок по льготным программам в 2023 году могут превысить 9%, говорится в материалах кредитно-рейтингового агентства НКР. Число заявок на IT-ипотеку в России выросло в 2,2 раза

"Средние процентные ставки по новым кредитам в 2023 году могут превысить 9%, вернувшись на уровень весны 2020 года. В сравнении с 2022 годом рост составит сразу 2 процентных пункта. При этом в отсутствие новых макрошоков НКР не ожидает более резкого повышения ставок", — отмечают аналитики агентства.

По мнению авторов исследования, ужесточение регулирования кредитов по программам от застройщиков, скорее всего, приведет к повышению ставок по ним. "Банки, вероятно, увеличат ставки по собственным программам на первичном рынке в ответ на рост надбавок к коэффициентам риска. Среди новых ипотечных займов может вырасти доля вторичного рынка, где ставки традиционно выше, — на него перейдет часть спроса с первички", — добавляют аналитики.

Также на динамику ставок при определенных условиях может оказать влияние ключевая ставка Банка России, указывают в НКР. Согласно базовому прогнозу агентства, ключевая ставка Банка России в 2023 году будет находиться в диапазоне 7–8,5%. Сам ЦБ в начале февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2023 году до 7-9% с 6,5-8,5%, а с 13 февраля до конца года ждет ее в диапазоне 6,9-9,2%. Российские банки в феврале выдали ипотеки в 1,5 раза больше, чем в январе

"Мы полагаем, что незначительные движения ставки не окажут заметного влияния на стоимость ипотечных программ банков, однако в случае усиления проинфляционных тенденций и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ соответствующий рост ипотечных ставок будет неизбежен", — указывают эксперты. Согласно данным Банка России, средняя ставка по ипотеке в РФ в январе составила 7,86%, достигнув максимума с марта 2022 года.

Банк России давно обеспокоен схемами ипотечного кредитования, при которых заемщику предлагаются на первый взгляд выгодные условия за счет завышения стоимости жилья. Регулятор видит риски от этих схем как для заемщиков, так и для банков, и принимает меры. Так, ЦБ с 1 мая 2023 года увеличил макропруденциальные надбавки для высокорискованных ипотечных кредитов, в первую очередь в сегменте ипотеки по договорам участия в долевом строительстве.