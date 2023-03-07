МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Средний ежемесячный платеж по ипотеке по итогам этого года может превысить сумму в 30 тысяч рублей — это на 12,5% выше прошлого года и превышает прогнозные показатели инфляции Минэкономразвития в 5,5%, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР. Аналитики спрогнозировали среднюю ставку по ипотеке в России в 2023 году

"По итогам года средний ежемесячный платеж может впервые превзойти 30 тысяч рублей, прибавив 12,5%, что заметно превышает прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции (5,5%)", — прогнозируют НКР в документе, посвященном ипотеке.

Аналитики агентства поясняют, что ввиду резкого роста ипотечных ставок в наступившем году ожидается заметное увеличение суммы среднего ежемесячного платежа, которое будет частично нивелировано увеличением среднего срока кредита.

При этом рекордно низкие ставки и существенное увеличение среднего срока кредита привели лишь к небольшому росту среднего ежемесячного такого платежа в прошлом году: до 27,5 тысячи рублей в декабре 2022 года с 26,7 тысячи в декабре 2021 года. Это соответствует приросту на 2,7% (при инфляции 11,9%). При этом за позапрошлый год этот прирост был намного весомее — на уровне 23%.

Кроме того, аналитики считают, что российские банки по итогам текущего года могут выдать ипотеки до 5 триллионов рублей, в результате чего их общий ипотечный портфель приблизится к 16 триллионам. Таким образом рост портфеля за год составит 15,6%. Страховщики стали чаще погашать банкам ипотеку за умерших заемщиков

В прошлом году ипотечный портфель в прошлом году вырос на 2 триллиона рублей, до 13,8 триллиона. Такой заметный рост был связан с довольно большим объемом новых кредитов, а также относительно медленным досрочным погашением ссуд заемщиками, указывает агентство. Так, если в 2021 году досрочно было выплачено 1,9 миллиарда рублей, или 18,6% среднего за год ипотечного портфеля (10,5 миллиарда), то в 2022 году досрочно выплатили лишь 1,5 миллиарда рублей, или 12% портфеля, отметили в НКР.

И низкие темпы досрочного погашения ипотеки сохранятся, что связано с возросшей склонностью граждан к сбережению, а также с сохраняющемся уровнем неопределенности относительно стабильности их доходов, считают в агентстве.

"Такая ситуация будет наблюдаться по крайней мере до возврата инфляции к уровням, не превышающим средние ставки по ипотечным кредитам. Если же инфляция держится выше, заемщики вынуждены переключаться на текущее потребление, что и показал прошлый год", — заключили аналитики.