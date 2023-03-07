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2023
https://1prime.ru/banks/20230307/839996801.html
Банк России отметил быстрый рост кредитов компаниям в юанях
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Банк России фиксирует быстрый рост кредитов компаниям в юанях, но их доля пока незначительна и составляет около 1%, говорится в материалах регулятора. "Кредитование в китайской... ПРАЙМ, 07.03.2023
банки, валюта, рынки, финансы, новости, россия, центробанк, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Банк России фиксирует быстрый рост кредитов компаниям в юанях, но их доля пока незначительна и составляет около 1%, говорится в материалах регулятора.
"Кредитование в китайской валюте быстро растет, но доля таких кредитов пока незначительна, около 1%портфеля", — сказано в документе.
Отмечается, что активы банков в инвалюте сокращались в прошлом году в основном благодаря постепенной девалютизации корпоративных кредитов: их доля в корпоративном портфеле снизилась до 16% с 23%.