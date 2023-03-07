МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Банк России фиксирует быстрый рост кредитов компаниям в юанях, но их доля пока незначительна и составляет около 1%, говорится в материалах регулятора. Юань снизился перед выходом статистики по Китаю

"Кредитование в китайской валюте быстро растет, но доля таких кредитов пока незначительна, около 1%портфеля", — сказано в документе.

Отмечается, что активы банков в инвалюте сокращались в прошлом году в основном благодаря постепенной девалютизации корпоративных кредитов: их доля в корпоративном портфеле снизилась до 16% с 23%.