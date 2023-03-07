МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Банк России в базовом прогнозе ожидает чистую прибыль банковского сектора в 2023 году в 1,2-1,5 триллиона рублей, говорится в материалах ЦБ.

В 2024 году регулятор ожидает прибыль кредитных организаций в диапазоне 1,2-1,7 триллиона рублей.