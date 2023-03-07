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2023
https://1prime.ru/banks/20230307/839997010.html
ЦБ спрогнозировал прибыль российских банков на ближайшие годы
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Банк России в базовом прогнозе ожидает чистую прибыль банковского сектора в 2023 году в 1,2-1,5 триллиона рублей, говорится в материалах ЦБ. В 2024 году регулятор ожидает прибыль... ПРАЙМ, 07.03.2023
банки, финансы, новости, цб рф, банки, прибыль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Банк России в базовом прогнозе ожидает чистую прибыль банковского сектора в 2023 году в 1,2-1,5 триллиона рублей, говорится в материалах ЦБ.
В 2024 году регулятор ожидает прибыль кредитных организаций в диапазоне 1,2-1,7 триллиона рублей.