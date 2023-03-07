МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ в базовом прогнозе ожидает, что средства физлиц в банках страны в следующем году вырастут на величину от 6 до 11%, а юрлиц — на 10-15%, говорится в материалах регулятора. Банк России отметил быстрый рост кредитов компаниям в юанях

По данным регулятора, в прошлом году средства физлиц в банках выросли на 6,9%, что даже выше, чем в 2021 году (+5,7%). Такой существенный прирост был главным образом обусловлен выплатой значительного объема социальных пособий в декабре, а также авансированием пенсий за январь 2023 года, считают в ЦБ.

А прирост корпоративных средств в банках в 2022 году достиг 20,6%, что тоже выше результата за 2021 год (+18%). При этом росли только рублевые остатки (+9,3 триллиона рублей, или +34%), тогда как валютные активно сокращались (-29,2 миллиарда долларов, или —19%), в том числе из-за конвертации средств отдельных клиентов в рубли.