ЦБ дал позитивный прогноз по объему средств в российских банках
ЦБ: объем средств юрлиц в российских банках вырастет в 2024 году на 10 – 15 процентов
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ в базовом прогнозе ожидает, что средства физлиц в банках страны в следующем году вырастут на величину от 6 до 11%, а юрлиц — на 10-15%, говорится в материалах регулятора.
По данным регулятора, в прошлом году средства физлиц в банках выросли на 6,9%, что даже выше, чем в 2021 году (+5,7%). Такой существенный прирост был главным образом обусловлен выплатой значительного объема социальных пособий в декабре, а также авансированием пенсий за январь 2023 года, считают в ЦБ.
А прирост корпоративных средств в банках в 2022 году достиг 20,6%, что тоже выше результата за 2021 год (+18%). При этом росли только рублевые остатки (+9,3 триллиона рублей, или +34%), тогда как валютные активно сокращались (-29,2 миллиарда долларов, или —19%), в том числе из-за конвертации средств отдельных клиентов в рубли.
https://1prime.ru/banks/20230307/839997272.html
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