МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Сбербанк в 2023 году доведет количество сервисов, основанных на собственных разработках, до 90% с нынешних 80%, заявил глава банка Герман Греф. Без паники: как быть, если приложение вашего банка убрали из магазина

"80% всех наших решений основано на полностью разработанных внутри банка IT-продуктах, и в течение 2023 года мы более 90% сервисов уже будем использовать своих", — заявил Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что сегодня в банке работают 38 тысяч инженеров. "Это самая большая айтишная структура в стране. Мы сделали беспрецедентную программу сокращения издержек, когда случилась специальная военная операция. И, собственно, все это дало свои эффекты", — подчеркнул Греф.