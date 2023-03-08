МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Мужчины в России перед 8 марта резко увеличивают спрос на кредитные средства, в частности лимит по их кредитным картам в преддверии праздника вырос вдвое, говорится в исследовании "Почта банка" на основе клиентской базы, которое есть в распоряжении РИА Новости. Логистический оператор рассказал о самых необычных посылках перед 8 марта

"В преддверии Международного женского дня резко возрастает спрос на кредитные средства со стороны мужчин. По данным "Почта банка", количество заявок на кредитные карты и товарные (POS) кредиты от мужчин накануне 8 марта вырастает в среднем на 10-15% по сравнению с обычным периодом ранее", — говорится в сообщении.

Доля выдач кредитных карт мужчинам в этот период увеличивается в среднем с 38% до 50%, а POS-кредитов — с 43% до 55%, такие данные показал анализ заявок и выдач кредитов в банке мужчинам в предпраздничный период на протяжении последних пяти лет.

"Одновременно с этим в предпраздничные дни отчетливо видна тенденция роста среднего лимита кредитных карт у мужчин. Так, в текущем году по мере приближения 8 марта средний лимит по кредитке увеличился вдвое – с 76 тысяч рублей (6-19 февраля) до 150 тысяч рублей (20 февраля — 5 марта)", — сказано в сообщении. Эксперт рассказала, сколько помады съедает женщина за жизнь

В ходе исследования, проведенного банком, мужчины признались, что планируют в первую очередь дарить цветы (55%), парфюмерию и косметику (37%), конфеты (33%), товары для дома и интерьера (30%), косметические и СПА-процедуры.

В целом, по данным "Почта банка", каждый второй опрошенный среди мужчин и женщин готов потратить на подарки к 8 марта до 3 тысяч рублей. До тысячи рублей потратят 40% респондентов, еще 10% опрошенных могут позволить себе бюджет до 5 тысяч рублей, а 3% — до 10 тысяч рублей. В исследовании приняли участие 1730 мужчин и женщин по всей стране в возрасте 18-60 лет.