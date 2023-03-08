МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Руководители крупнейших банков Швейцарии заявили, что их богатые китайские клиенты стали гораздо больше беспокоиться насчет хранения своих средств в их стране из-за ее санкций против России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных банкиров. В МИД пошутили об участии дельфина-подрывника в атаке на "Северные потоки"

"Мы были не только удивлены, но и шокированы тем, что Швейцария отказалась от своего нейтрального статуса. У меня есть статистические данные о том, что буквально сотни клиентов, которые хотели открыть счета, теперь этого не делают", — заявил член совета директоров одного из швейцарских банков, курирующий операции с клиентами из Азии.

Отмечается, что газета пообщалась с руководителями шести швейцарских банков, входящих в число десяти крупнейших финансовых учреждений страны, о работе с частными клиентами, и все они рассказали одну и ту же историю. Многие из них при этом отметили, что опасаются эффекта, способного затормозить прибыльное развитие бизнеса.

Аналитики также обращают внимание на то, что азиатские клиенты вносят значительный вклад в прибыль банковского сектора Швейцарии, на долю которого приходится 10% ВВП страны.

Один из руководителей швейцарского банка при этом заявил, что его страна слишком быстро ополчилась против своих клиентов из России.

"В каком-то месте мы должны провести черту между тем, во что (Швейцария) будет и не будет вмешиваться", — заявил он изданию.

Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов).