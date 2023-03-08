МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Филиал ВТБ в Анголе пострадал от санкций, и, скорее всего, его придется продать, заявил глава банка Андрей Костин. В ВТБ выяснили, сколько россияне в среднем потратят на подарки к 8 марта

"Банку, находящемуся под санкциями, трудно расширять географию присутствия, за исключением, пожалуй, Ирана. Даже в Африке экспансия затруднена. Наш филиал в Анголе пострадал от санкций, и, скорее всего, мы должны будем его продать", — сказал банкир в интервью французской газете Les Echos.

Он отметил, что в течение года ВТБ не открыл ни одного нового офиса в других странах, но "изучает возможности". В настоящее время банк сконцентрирован на работе в России и на странах, с которыми у РФ большой объем внешней торговли. Прежде всего это Китай. "Наш филиал в этой стране пока небольшой (с точки зрения показателей, несколько процентов от общего объема нашего оборота). Но он будет расти", — подчеркнул Костин.

В сентябре прошлого года глава ВТБ заявлял, что банку важно, чтобы его филиалы в партнерских юрисдикциях, в Китае, Индии, Вьетнаме, и странах ближнего зарубежья — Армении, Азербайджане и Казахстане, продолжали работать.

Ряд российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции западных стран. Такие ограничения предполагают блокировку активов банков в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес.