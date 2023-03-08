ВАШИНГТОН, 8 мар — ПРАЙМ. Министерство финансов США исключило из ограничительных списков ряд дочерних структур Сбербанка, говорится в распространенном в среду заявлении американского ведомства. Экспорт США в Россию в январе 2023 года упал до минимума за 30 лет

Согласно документу, в общей сложности из-под санкций были выведены 4 "дочки" российского банка.