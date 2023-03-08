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2023
https://1prime.ru/banks/20230308/840010714.html
Минфин США вывел из-под санкций некоторые дочерние структуры Сбербанка
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Министерство финансов США исключило из ограничительных списков ряд дочерних структур Сбербанка, говорится в распространенном в среду заявлении американского ведомства. Согласно... ПРАЙМ, 08.03.2023
банки, финансы, новости, сбербанк, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 8 мар — ПРАЙМ. Министерство финансов США исключило из ограничительных списков ряд дочерних структур Сбербанка, говорится в распространенном в среду заявлении американского ведомства.
Согласно документу, в общей сложности из-под санкций были выведены 4 "дочки" российского банка.