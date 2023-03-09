МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Новые заемщики МФО в России продолжают просить все меньшие суммы — в феврале 2023 года желаемый размер займа стал на 17,3% меньше, чем год назад, рассказали РИА Новости аналитики онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia). Россиянам моложе 30 лет стало сложнее получить микрозаймы

"Новые клиенты в январе (2023 года — ред.) запрашивали в среднем 9,9 тысячи рублей, что на 18% меньше, чем в январе 2022 года. В феврале 2023 года — 9,7 тысячи рублей, что на 17,3% меньше, чем годом ранее", — говорится в исследовании, основанном на анализе потребности клиентов МФО в сегменте PDL-займов в 2021-2022 годах и начале 2023 года.

Первые месяцы текущего года продолжают тенденцию 2022 года. Так, в прошлом году средний размер ссуды, которую просят новые клиенты, уменьшился на 18% — до 9,8 тысяч с 11,95 тысяч рублей. "Показательно, что финансовые аппетиты новых клиентов оставались сдержанными даже в последний месяц года, для которого исторически характерен высокий спрос. В декабре 2022 года эти клиенты в среднем запрашивали 10,1 тысячи рублей, тогда как годом ранее — 13 тысяч рублей (-22%)", — отметили аналитики.

В то же время повторные клиенты МФО немного увеличили свои аппетиты. Так, в январе 2023 года средняя запрашиваемая ими сумма достигла 13,2 тысячи рублей, против 13,1 тысячи рублей годом ранее. Аналогичные показатели были и в феврале 2023 года. В 2022 году желаемая сумма займа выросла на 8% — до 14,1 тысячи рублей, с 13,1 тысячи рублей.

Займы у повторных клиентов чаще целевые, их берут под конкретные задачи. А вот для новых клиентов часто характерны займы на возникшие незапланированные траты. Кроме того, часть новых клиентов пытаются получить средства, чтобы погасить уже имеющиеся кредиты в банке. Однако на фоне удорожания кредитов и уменьшения объемов их выдачи в 2022 году сократилась и потребность в подобных займах, объясняют аналитики.

"Качественные повторные заемщики могут рассчитывать на более выгодные условия по ставкам и лимитам, наращивая при желании запросы, но и они делают это более чем умеренно — судя по росту показателя на 8% за год при уровне инфляции 12% в 2022 году", — заключил генеральный директор Moneyman Сергей Весовщук.