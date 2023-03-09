Бывшая "дочка" Сбера в Казахстане Bereke Bank возобновит операции в долларах и евро
АЛМА-АТА, 9 мар — ПРАЙМ. Bereke Bank (ранее — "Сбербанк Казахстан") после выхода из санкционного списка министерства финансов США готовится к возобновлению операций в долларах и евро, сообщила пресс-служба банка.
В распространенном в четверг пресс-релизе Bereke Bank подтвердил, что 8 марта управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США исключило финансовый институт из санкционного списка Specially Designated Nationals (SDN) и из списка секторальных санкций (SSI).
"Банк готовится к возобновлению активных операций в иностранной валюте", — говорится в сообщении пресс-службы. Ранее, 1 марта, пресс-служба сообщила, что в соответствии с санкционной политикой финансовый институт не обслуживает карты "Мир", выпущенные российскими банками, находящимися под американскими санкциями.
Банк пояснил, что не останавливал свою деятельность во время действия санкций и продолжал предоставлять услуги для населения и бизнеса. "Ограничения в большей степени были связаны с валютными операциями, в частности в долларах США и евро, а также с корреспондентскими банковскими отношениями и иностранными сервисами", — говорится в пресс-релизе.
Согласно сообщению, в настоящее время Bereke Bank предоставляет услуги снятия и пополнения счетов, предлагает финансовые продукты и сервисы как для розничных клиентов, так и всех сегментов корпоративного бизнеса, оплату товаров и услуг, переводы в национальной и иностранной валюте (за исключением долларов и евро), а также операции в банкоматах.
Сделка купли-продажи между Сбербанком и холдингом "Байтерек" состоялась в начале сентября, банк сменил название на Bereke Bank. Также в сентябре новый владелец банка подал в OFAC пакет документов о снятии санкций с банка.
https://1prime.ru/banks/20230309/840012960.html