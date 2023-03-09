МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Сбербанк в прошлом году заработал чистую прибыль по МСФО в 270,5 миллиарда рублей после 1,246 триллиона годом ранее, следует из материалов кредитной организации. Финансист раскрыл, сколько денег можно хранить на карте

"Чистая прибыль группы составила 270,5 миллиарда рублей (-78,3% г/г)", — сказано в отчетности банка.

Коэффициент достаточности базового капитала Сбербанка первого уровня на конец прошлого года составил 14,8%, что достаточно для выплаты дивидендов в 50% прибыли по МСФО, следует из отчетности.

Согласно дивидендной политике Сбербанка, банк выплачивает не менее 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов при удержании комфортного уровня достаточности капитала — не ниже 12,5%. За 2019 год банк направил на выплаты 50% чистой прибыли по МСФО, а за 2020 год — 56%, за 2021 год дивиденды не выплачивались.

Глава Сбербанка Герман Греф в ноябре 2022 года говорил, что банк в 2023 году войдет в "нормализованное состояние", и это касается и дивидендов. Замминистра финансов Владимир Колычев в феврале отмечал, что Минфин ждет дивидендов Сбербанка за 2022 год: не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, а дальше будут обсуждения.

Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале.

"Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года", — заявил глава банка Герман Греф.

Сбербанк за 2022 год нарастил кредиты физлицам на 12,2%, компаниям — на 11,4%, сообщается в отчетности.

По состоянию на 31 декабря общий объем розничных кредитов банка составил 12,43 триллиона рублей, корпоративных — 18,608 триллиона.

Общий объем кредитования вырос за 2022 год на 11,7% — до 31,038 триллиона рублей. Россиянам рассказали, о чем молчат банкиры при выдаче кредита

Средства населения в Сбербанке за 2022 год увеличились на 5,9% и по состоянию на 31 декабря составили 18,499 триллиона рублей, средства корпоративных клиентов выросли на 14,6% — до 11,377 триллиона, следует из отчетности банка по МСФО.

Таким образом в целом средства клиентов в Сбербанке за год выросли на 9,1% и достигли 29,876 триллиона рублей.

Расходы Сбербанка на резервы по МСФО в 2022 году году увеличились по сравнению с 2021 годом в 3,8 раза — до 555 миллиардов рублей, следует из сообщения Сбербанка.

Годом ранее расходы на резервы составляли 144,7 миллиарда рублей.

Согласно консенсус-прогнозу самого Сбербанка, аналитики ожидали, что расходы на резервы составят 883 миллиарда рублей. Таким образом, результат оказался лучше прогноза.