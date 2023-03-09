МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Сбербанк рассматривает различные варианты размера дивидендов по итогам 2022 года, заявил глава банка Герман Греф. Deutsche Post повысила годовой дивиденд

Ранее в четверг Сбербанк сообщил, что заработал чистую прибыль по МСФО в 2022 году в 270,5 миллиарда рублей, а его коэффициент достаточности базового капитала первого уровня на конец прошлого года составил 14,8%, что достаточно для дивидендов в 50% от прибыли по МСФО.

"Мы рассматриваем различные сценарии, возможны разные варианты объема выплачиваемых дивидендов", — прокомментировал Греф вопрос о возможных выплатах дивидендов по итогам 2022 года.

"Что касается выплаты промежуточных дивидендов, мы пока не рассматриваем такую возможность", — добавил глава кредитной организации.

Он пояснил это тем, что дивиденды — это стресс на капитал, который банк не готов испытывать несколько раз в год.