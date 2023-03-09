2023-03-09T11:41:34+03:00

2023-03-09T11:41:34+03:00

2023-03-09T11:41:34+03:00

2023

https://1prime.ru/banks/20230309/840015283.html

Сбербанку не понадобится докапитализация из внешних источников, заявил Греф

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

СБЕРБАНКУ В ОБОЗРИМОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ, НА ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ПРИБЫЛЬ — ГРЕФ Новость дополняется ПРАЙМ, 09.03.2023

банки, финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60