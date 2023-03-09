2023-03-09T11:41:34+03:00
2023-03-09T11:41:34+03:00
2023-03-09T11:41:34+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230309/840015283.html
Сбербанку не понадобится докапитализация из внешних источников, заявил Греф
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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СБЕРБАНКУ В ОБОЗРИМОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ, НА ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ПРИБЫЛЬ — ГРЕФ Новость дополняется ПРАЙМ, 09.03.2023
банки, финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА. 9 мар — ПРАЙМ. СБЕРБАНКУ В ОБОЗРИМОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ ИЗ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ, НА ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ПРИБЫЛЬ — ГРЕФ
Новость дополняется