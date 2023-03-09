МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф не стал комментировать свои планы после завершения в конце года нынешнего срока на посту президента, председателя правления банка. Путин обсудил с Грефом работу российского банковского сектора

"Что касается моих планов, если позволите, пока распространяться о них не буду. Давайте к этому вопросу вернемся позже, пока этот вопрос на повестке дня не стоит", — прокомментировал он вопрос о своих планах после завершения текущего контракта.

Греф возглавил Сбербанк в 2007 году, а в 2019 году был переизбран на четвертый срок. Его полномочия истекают к концу текущего года.

Акционеры Сбербанка в 2019 году отказались от права избирать президента, председателя правления банка и досрочно прекращать его полномочия, передав эти вопросы в компетенцию наблюдательного совета.