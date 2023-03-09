МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Достаточность базового капитала Сбербанка в текущем году составит около 15%, рентабельность – примерно 20%, следует из презентации банка, которую представил глава кредитной организации Герман Греф в ходе пресс-конференции. Греф заявил, что чистая прибыль Сбербанка достигнет докризисного уровня

Ранее Сбербанк сообщал, что его объем собственных средств вырос до 5,8 триллиона рублей, а достаточность базового капитала в рамках всей группы увеличилась до 14,8%. И таким образом, достигнутый запас прочности позволяет Сбербанку вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам прошлого года.

Также, согласно прогнозу на текущий год, чистая процентная маржа Сбербанка составит 5,3–5,5% (в 2022 году — 5,3%), а рост чистых комиссионных доходов без учета конверсионных операций будет более 10% (в 2022 году — 15,4%).

Также, согласно презентации, стоимость риска в текущем году прогнозируется в размере 100-130 базисных пунктов, или 1-1,3%. В 2022 году этот показатель составлял до 1,9%.

Сбербанк в 2022 году заработал чистую прибыль по МСФО в 270,5 миллиарда рублей, при этом в 2021 году она составляла 1,246 триллиона, в 2020 году — 760,3 миллиарда, а в 2019 году — 845 миллиардов рублей.