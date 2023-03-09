МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Сбербанк не планирует возвращать Минфину выданный во время кризиса 2008 года субординированный кредит, поскольку это негативно скажется на возможности банка платить дивиденды, заявил глава кредитной организации Герман Греф. Греф предрек "нулевые" темпы роста ВВП России в 2023 году

"Что касается бессрочного субординированного кредита, то его возврат не планируется", — заявил Греф на телефонной конференции по итогам раскрытия финансовых результатов по МСФО.

Он добавил, что если банк вернет этот кредит, то потеряет возможность платить дивиденды в "таких объемах".

"Можно вернуть субординированный кредит? Можно, только наши акционеры при этом потеряют. Какой смысл возвращать субординированный кредит? Он никому не мешает, нам не мешает, уже у нас в капитале….Я думаю, что мы сможем его вернуть, но пока так вопрос не стоит, раз. Второе — это в общем особо никому не нужно", — заключил глава Сбербанка.

Сбербанк во время глобального финансового кризиса получил субординированный кредит от ЦБ на 500 миллиардов рублей. Позже в 2010 году банк вернул из него 200 миллиардов рублей, но уже в 2014 году взял их в капитал. Банк пролонгировал эти кредиты на 50 лет с дальнейшим правом на продление и частично учел в капитале второго уровня.

Требования по кредиту ЦБ в 2020 году передал Минфину вместе с контрольным пакетом акций Сбербанка. Тогда в банке отмечали, что в рамках смены акционеров Минфину было представлено право сохранить субординированный кредит в размере 150 миллиардов рублей в основном капитале банка, а сам банк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает его списание ни в каких стресс-сценариях.