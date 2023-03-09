МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Банк России включил "Мастерчейн" в реестр операторов по выпуску цифровых финансовых активов, компания в ближайшее время допустит к своей платформе клиентов для выпуска и торговли ЦФА, говорится в сообщении ассоциации "Финтех". В ЦБ рассказали о внедрении системы быстрых платежей в крупных банках

"Банк России включил "Мастерчейн" в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА… Компания "Мастерчейн" (ООО "Системы распределенного реестра") получила статус оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов на собственной блокчейн-платформе, входящей в реестр отечественного программного обеспечения. Компания предоставит рынку площадку для выпуска ЦФА, а также лицензионное ПО для организации работы будущих операторов информационной системы", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что в ближайшее время "Мастерчейн" допустит к своей платформе клиентов для выпуска и торговли ЦФА. Компания также рассматривает возможность подключения внешних агентов и брокеров для привлечения еще большего числа эмитентов и инвесторов.

На первом этапе компания будет выпускать цифровые финансовые активы на право денежного требования, которые могут структурироваться либо как облигации (без привязки к активам), либо как структурные инструменты с привязкой к любым видам активов. В последующих релизах будут выпущены остальные виды ЦФА: гибридные, на долю в непубличном акционерном обществе и права требования по эмиссионным ценным бумагам. НАУФОР предложила ЦБ смягчить ограничения для неопытных инвесторов

Сейчас в реестре операторов информационных систем выпуска цифровых финансовых активов присутствуют уже присутствуют несколько компаний. Первой стала блокчейн-платформа Atomyze, затем платформа Сбербанка и финтех-компания "Лайт-хаус". А в феврале в реестр был добавлен Альфа-банк.

Компания "Мастерчейн" специализируется на создании, внедрении и сопровождении сервисов и программных продуктов на собственной блокчейн-платформе. Она учреждена в 2021 году ведущими участниками финансового рынка РФ: ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, Московская биржа, НСПК, Ассоциация "Финтех".