МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Директором юридического департамента Банка России стал Андрей Медведев, до этого он занимал должность заместителя, сообщает пресс-служба регулятора.
"Приказом председателя Банка России с 10 марта 2023 года директором юридического департамента назначен Медведев Андрей Валериевич, ранее занимавший должность заместителя директора департамента", — говорится в сообщении.
Андрей Медведев работает в Банке России с 2013 года, с 2014 года в юридическом департаменте. До этого он занимал различные должности в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР).
Юридический департамент ЦБ РФ был создан в качестве самостоятельного структурного подразделения в 1992 году. Основными задачами департамента являются правовое обеспечение деятельности Банка России по реализации его целей и функций, закрепленных законом. Он также координирует законопроектную и иную нормотворческую работу в Банке России, осуществляет ее сопровождение в федеральных органах государственной власти.
https://1prime.ru/banks/20230309/840019773.html
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