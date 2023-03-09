МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Директором юридического департамента Банка России стал Андрей Медведев, до этого он занимал должность заместителя, сообщает пресс-служба регулятора. В ЦБ рассказали о внедрении системы быстрых платежей в крупных банках

"Приказом председателя Банка России с 10 марта 2023 года директором юридического департамента назначен Медведев Андрей Валериевич, ранее занимавший должность заместителя директора департамента", — говорится в сообщении.

Андрей Медведев работает в Банке России с 2013 года, с 2014 года в юридическом департаменте. До этого он занимал различные должности в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР).

Юридический департамент ЦБ РФ был создан в качестве самостоятельного структурного подразделения в 1992 году. Основными задачами департамента являются правовое обеспечение деятельности Банка России по реализации его целей и функций, закрепленных законом. Он также координирует законопроектную и иную нормотворческую работу в Банке России, осуществляет ее сопровождение в федеральных органах государственной власти.