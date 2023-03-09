МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" отменил выплату ближайшего купона еще по одному выпуску своих бессрочных субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах, следует из сообщения эмитента бумаг.

Банк 7 марта уведомил компанию-эмитента (TCS Finance) выпуска о том, что он отменил выплату купона в размере 9 миллионов долларов, которая должна была быть произведена 20 марта. Выпуск объемом 600 миллионов долларов банк разместил в 2021 году, ставка купона составляет 6% годовых.

Ранее банк принял решение не выплачивать купон по другому выпуску вечных евробондов объемом 300 миллионов долларов, который банк разместил в 2017 году.

В банке тогда пояснили, что возможность отмены купонной выплаты предусмотрена документацией. В текущих обстоятельствах банк решил отменить одну выплату, чтобы провести дополнительную работу для учета интересов всех инвесторов, в том числе находящихся вне России, сообщали в банке.

В конце февраля ряд банков РФ, включая "Тинькофф", попали в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС.