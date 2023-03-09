МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен в свете западных санкций готовы продать свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов деловому партнеру Андрею Косогову, сообщает газета Financial Times с ссылкой на источники. СМИ: Michelin может передать бизнес в России местному покупателю

"Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-банке… за 2,3 миллиарда долларов, поскольку они стремятся освободиться от западных санкций. Давний деловой партнер олигархов Андрей Косогов, который не попал под санкции, согласился купить российский банк за 178 миллиардов рублей (2,3 миллиарда долларов)… При условии одобрения регулирующими органами… Фридман и Авен перестанут быть косвенными акционерами Альфа-банка", — пишет издание.

Отмечается, что Андрей Косогов подтвердил заключение соглашения о продаже, отказавшись от дальнейших комментариев. Также газета сообщает, что продажа должна быть завершена позднее этой весной и подлежит одобрению со стороны регулирующих органов, включая Банк России и налоговые органы. Также может потребоваться одобрение санкционных органов США и ЕС. До начала спецоперации балансовая стоимость банка составляла 10,6 миллиарда долларов.

Financial Times уточняет, что Фридман и Авен владеют 45% долей в Альфа-банке. Бизнесмены от комментариев отказались.