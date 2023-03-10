Клиенты Сбербанка смогут оплачивать некоторые покупки без пин-кода
Сбербанк тестирует возможность оплаты покупок на сумму свыше тысячи рублей без пин-кода
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Сбербанк с начала года тестирует в своей эквайринговой сети возможность оплаты покупок на сумму более тысячи рублей без пин-кода, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"С начала 2023 года "Сбер" тестирует возможность увеличения суммы покупки без пин-кода свыше 1000 рублей в своей сети терминалов эквайринга по картам Сбербанка и других банков", — заявили в организации.
Увеличение лимита позволяет провести платеж удобнее, при этом уровень безопасности операции сохраняется.
В конце 2020 года платежная система "Мир" разрешила банкам установить по своим картам лимит оплаты без пин-кода на сумму до трех тысяч рублей. Таким образом, Сбербанк может увеличить лимит до этой отметки.
https://1prime.ru/banks/20230310/840024374.html
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