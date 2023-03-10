ПЕКИН, 10 мар — ПРАЙМ. Санкции, введенные Швейцарией против России, сказались на доверии китайских клиентов к ее финансовым учреждениям, в будущем страну ждет значительный отток китайских капиталов, сообщили РИА Новости китайские эксперты. FT узнали об опасениях китайцев хранить деньги в швейцарских банках

Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных банкиров сообщала, что руководители крупнейших банков Швейцарии заявили, что их богатые китайские клиенты стали гораздо больше беспокоиться насчет хранения своих средств в их стране из-за ее санкций против России. Отмечалось, что газета пообщалась с руководителями шести швейцарских банков, входящих в число десяти крупнейших финансовых учреждений страны, о работе с частными клиентами, и все они рассказали одну и ту же историю. Многие из них при этом отметили, что опасаются эффекта, способного затормозить прибыльное развитие бизнеса.

"Санкции, введенные против России Западом, в том числе Швейцарией, без сомнения, повлияли на профессионализм, идеи и принципы финансовых учреждений этих стран, которые они всегда пропагандировали, в том числе на их независимость. Неизбежно это влияет и на доверие к этим финансовым учреждениям международных клиентов, в том числе, китайских", — считает директор Центра исследований международного экономического сотрудничества Чжиюань Ван Синь.

По словам собеседника агентства, то, что некоторые клиенты перестают выбирать услуги швейцарских банков, вполне понятно и нормально.

По словам эксперта финансового исследовательского центра Сунин Хэ Нанье, подобное случалось в Швейцарии и раньше.

"В этот раз санкции, введенные в отношении России, оказали довольно большое влияние на китайских богатых клиентов. Как минимум, Швейцария больше не считается безопасным местом для хранения средств", — сказал он.

По словам эксперта, это также приведет к диверсификации размещения средств, например, часть из них будет размещать в Сингапуре.

"Кроме того, так как аналогичные швейцарской ситуации могут продолжить возникать, многие богатые клиенты могут начать чаще скрывать свои финансы, так что извне их будет сложнее идентифицировать. Что касается Швейцарии, то ее ждет еще большее сокращение средств от китайских клиентов", — убежден Хэ Нанье. Швейцария утянет за собой в бездну всю Европу

При этом эксперт отметил, что в долгосрочной перспективе контроль за масштабным оттоком капитала в Китае станет более строгим, поэтому вероятность того, что большая часть активов богатых китайских клиентов останется в стране, заметно увеличится.

Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов).

В РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, заявляя, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.