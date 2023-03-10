МИНСК, 10 мар — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал банковскую систему страны, заявив, что она недостаточно помогает бизнесу в условиях санкций Запада искать маршруты проведения платежей с контрагентами. Китайские клиенты заберут деньги из швейцарских банков, считают эксперты

"Основных претензий две. Недостаточная помощь банков в поиске маршрутов платежей. Жалуются (компании – ред.) даже на хромающую консультационную поддержку. Второе — затянутые сроки рассмотрения кредитных заявок. При этом зачастую банки даже не утруждают себя информированием соискателя о результате", — заявил Лукашенко в пятницу в Минске на заседании Совета министров страны. Его слова приводит госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.

В этой связи Национальному банку Белоруссии Лукашенко поставил задачу создать единый центр содействия предприятиям в прохождении платежей, а где это рационально, внимательно пересмотреть процедуру финансирования.

"Предприятия не могут ждать неделями и месяцами, пока их заявку одобрят или завернут. Банковская система должна генерировать оптимальные по срокам и стоимости ресурсы для удовлетворения платежеспособного спроса на кредиты. Каждый наш шаг сегодня должен быть выверен и просчитан. Все должны видеть перспективу и действовать стратегически. Тогда наступивший 2023 год станет ещё одним шагом нашего развития. Что-то упустим сейчас – потом будет трудно наверстать", — подчеркнул белорусский президент.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.