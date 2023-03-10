МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Сделка по смене акционеров Альфа-банка действительно готовится, но говорить о ее завершении рано, если она состоится, то основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей Альфа-групп Андрей Косогов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. СМИ: Фридман и Авен готовы продать свои доли в Альфа-банке

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен в свете западных санкций готовы продать свои доли в Альфа-банке за 2,3 миллиарда долларов деловому партнеру Андрею Косогову.

"Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано — сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур. Ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность того, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется", — сообщили в банке.

"Так или иначе, сделка будет осуществлена в полном соответствии со всеми применимыми законами. Главным итогом сделки, если она состоится, будет то, что основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей Альфа-групп Андрей Косогов", — добавили в банке.