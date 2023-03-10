МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей бонусной программы "Спасибо" от Сбербанка, однако уведомления о произошедшем пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных в ВШЭ

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей бонусной программы "Спасибо" от Сбербанка", — ответили в ведомстве на запрос о появившейся в сети информации об утечке данных пользователей бонусной программы Сбербанка.

"По состоянию на 12:00 10 марта 2023 года уведомления об инциденте от компании в Роскомнадзор не поступило", — добавили в Роскомнадзоре.

Согласно закону "О персональных данных", оператор, допустивший утечку данных, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.