МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Банк России разработает и опубликует в 2023-2024 годах рекомендации по включению климатических рисков в систему управления рисками финансовых организаций, говорится в релизе регулятора, опубликованном на его официальном сайте. Евросоюз почти исчерпал возможности введения санкций, заявил Боррель

"Банк России разработает рекомендации по управлению климатическими рисками….Рекомендации по интеграции климатических рисков в систему управления рисками финансовых организаций планируется разработать и опубликовать в 2023–2024 годах", — сообщили в ЦБ.

Рекомендации будут подготовлены с учетом обсуждения с участниками рынка ранее опубликованного регулятором доклада на тему климатических рисков "в меняющихся экономических условиях", отметили в ЦБ.

Регулятор и представители профессионального сообщества схожим образом видят климатические риски, с которыми может столкнуться экономика России. "Участники обсуждения поддержали подходы к их учету в работе финансовых организаций и отметили, что необходимы единые сценарии для их оценки и стресс-тестирования. Респонденты также одобрили возможные подходы к учету таких рисков в регулировании банков", — добавили в ЦБ.

"Регулятор планирует продолжить работу по затронутым в докладе вопросам", — заключили в Банке России.