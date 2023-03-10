МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Американская Silicon Valley Bank Financial, материнская компания Silicon Valley Bank, ведет переговоры о продаже своего бизнеса после провальной попытки привлечения капитала, сообщает канал CNBC со ссылкой на источники. Мосбиржа представит обновленную дивидендную политику до четвертого квартала

"Попытки банка привлечь капитал не увенчались успехом, сообщили источники, и банк нанял консультантов для изучения возможности продажи", — передает CNBC.

В среду Silicon Valley Bank объявил о продаже практически всех имеющихся для продажи ценных бумаг, завершив ее в этот же день. В результате продажи банк получил убыток после уплаты налогов в размере 1,8 миллиарда долларов. В четверг Silicon Valley Bank объявил о размещении акций, в рамках которого банк планировал привлечь более 2 миллиардов долларов для возмещения потерь от продажи ценных бумаг.

В четверг акции Silicon Valley Bank обрушились в стоимости более чем на 60%, а в пятницу торги ценными бумагами банка были приостановлены. В результате банковский сектор США в четверг просел на 6,5%, в пятницу опускается на 3,5%.