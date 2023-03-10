СМИ: Silicon Valley Bank Financial может продать бизнес
CNBC: Silicon Valley Bank Financial рассматривает продажу бизнеса
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Американская Silicon Valley Bank Financial, материнская компания Silicon Valley Bank, ведет переговоры о продаже своего бизнеса после провальной попытки привлечения капитала, сообщает канал CNBC со ссылкой на источники.
"Попытки банка привлечь капитал не увенчались успехом, сообщили источники, и банк нанял консультантов для изучения возможности продажи", — передает CNBC.
В среду Silicon Valley Bank объявил о продаже практически всех имеющихся для продажи ценных бумаг, завершив ее в этот же день. В результате продажи банк получил убыток после уплаты налогов в размере 1,8 миллиарда долларов. В четверг Silicon Valley Bank объявил о размещении акций, в рамках которого банк планировал привлечь более 2 миллиардов долларов для возмещения потерь от продажи ценных бумаг.
В четверг акции Silicon Valley Bank обрушились в стоимости более чем на 60%, а в пятницу торги ценными бумагами банка были приостановлены. В результате банковский сектор США в четверг просел на 6,5%, в пятницу опускается на 3,5%.
https://1prime.ru/banks/20230310/840032822.html
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