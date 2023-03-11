МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Если заемщик выберет неудачную стратегию погашения ипотечного кредита, то он рискует оказаться в форс-мажорных обстоятельствах без денег, предупредила в эфире радио Sputnik эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко. Раскрыто, кто может взять на вас кредит без вашего ведома

По ее словам, стремление как можно быстрее погасить задолженность типично для россиян, оформивших ипотечный кредит. Однако такой подход может довести семейный бюджет до хронической нехватки денег и, в конечном итоге, до испорченной кредитной истории, отметила она.

"Главная мечта каждого ипотечника — побыстрее закрыть долг. В итоге многие начинают отдавать все доходы на ипотеку. Такое поведение несет в себе несколько рисков. Во-первых, можно остаться без финансовой подушки безопасности, и тогда в случае любого форс-мажора экстренный поиск средств может обернуться настоящим кошмаром. Во-вторых, излишняя экономия в ущерб своим интересам быстро загонит в хроническое стрессовое состояние – "всегда нет денег". Обе ситуации опасны тем, что в них легко допустить просрочку и испортить себе кредитную историю", – сказала Соловиченко.

Она добавила, что в ряде случаев предотвратить стрессовые ситуации может перевод части доходов не на погашение кредита, а на накопительный счет.

"Сейчас ставки на накопительные счета в крупных банках не превышают 9,5 процента. Можно делать обязательные выплаты по ипотеке, и при этом часть доходов переводить на накопительный счет. Такая стратегия будет выгодной, только если человек взял кредит по очень низкой или льготной ставке. Это поможет сформировать подушку безопасности, но потребует от заемщика огромной самодисциплины. Ведь очень сложно не потратить "лишние" деньги", – сказала эксперт.