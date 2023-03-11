МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Чат-бот ChatGPT ответил на вопрос РИА Новости, где россиянам хранить активы, чтобы их не заморозили и не отобрали: нейросеть рекомендовала положить деньги на вклад в надежном банке, купить ценные бумаги или недвижимость, открыть счет за рубежом или инвестировать в иностранные активы. Чат-бот ChatGPT объяснил лидерство доллара среди мировых валют

"Выберите банк с хорошей репутацией, который защищает ваши средства, предоставляет гарантии и обеспечивает безопасность ваших активов", — советует программа. "Многие российские граждане открывают зарубежные банковские счета или инвестируют в зарубежные активы для защиты своих активов от возможных рисков в России", — говорится в ответе.

Правда, отвечая на вопросы, чат-бот указал, что обучался на данных, полученных до сентября 2021 года.

В качестве способов сбережения он также назвал покупку ценных бумаг. "Выберите надежных брокеров и банки для покупки и хранения ценных бумаг. Многие банки и брокеры предлагают услуги хранения ценных бумаг на специальных счетах, которые обеспечивают их безопасность и защиту от возможных рисков", — отмечает чат-бот.

Приобретение недвижимости, по мнению искусственного интеллекта, тоже может быть хорошей стратегией для сохранения и приумножения капитала. "При этом стоит обратить внимание на законодательство, чтобы защитить свои права и интересы", — уточняет чат-бот.

При этом он подчеркнул, что решение о том, где хранить активы, зависит от инвестиционных целей и рисковых предпочтений самих инвесторов, и его лучше принимать после консультации с профессионалами.

Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.