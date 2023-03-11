ВАШИНГТОН, 11 мар — ПРАЙМ. Банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB) не приведет к системному кризису финансовой системы, заявил генеральный директор Sovereign Wealth Management Гари Королев. СМИ: Silicon Valley Bank Financial может продать бизнес

"Закрытие этого банка вряд ли вызовет системный кризис, учитывая, что у регулирующих органов есть план действий в подобных ситуациях после 2008 года", — сказал он.

Королев также отметил, что на новостях о закрытии банка росли акции JP Morgan, а значит рынок не считает проблему системной.

"По крайней мере, на данный момент эта проблема кажется изолированной", — считает он.

По словам эксперта, крах SVB произошел из-за совета венчурных капиталистов в адрес стартапов Кремниевой долины о выводе средств из банка.

При этом, Королев добавил, что этот банк стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual времен финансового кризиса.

Аналитик считает, что речь не идет о системной проблеме, а лишь о скоординированных усилиях по выведению из игры банка, который имел дело с криптовалютой. Регуляторы, по словам эксперта, в этой ситуации действуют правильно, и вероятно, ожидали произошедшего.

Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса.

FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.