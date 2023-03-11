Маск заявил, что "открыт для идеи" купить обанкротившийся Silicon Valley Bank
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ВАШИНГТОН, 11 мар — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск допустил покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB).
"Я открыт для этой идеи", — написал Маск в Twitter.
Так он ответил на комментарий пользователя, предложившего соцсети, которой владеет Маск, купить SVB и сделать электронным банком.
Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса.
FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.
https://1prime.ru/banks/20230311/840036757.html
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