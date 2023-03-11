МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Банкротство американского банка SVB Financial и дальнейшее развитие событий в США вряд ли будет заметно для России, поскольку спекулятивные продажи позиций иностранными инвесторами на российском рынке сейчас невозможны, заявил РИА Новости гендиректор Аналитическое кредитное рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. Аналитик рассказал о последствиях банкротства Silicon Valley Bank

Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

"Вне зависимости от дальнейших событий в США их влияние на Россию будет меньше, чем в 2008 году, если вообще будет заметно", — прокомментировал Сухов вопрос о влиянии банкротства SVB Financial на российский рынок.

В первую очередь он объясняет это тем, что спекулятивные продажи позиций иностранными инвесторами сейчас невозможны. "Под риском российские владельцы американских акций, но их поведение вряд ли перекинется на российский сегмент фондового рынка, который последний год развивается по собственным причинно-следственным связям", — добавил Сухов.