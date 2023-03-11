МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB) вызвало опасения, что другие американские банки также могут столкнуться с проблемами, пишет газета New York Times. Экономист: ФРС не допустит "расползания" проблем, вызвавших крах банка SVB

Как сообщила ранее Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

"Федеральная корпорация страхования вкладов взяла под контроль активы банка (SVB —ред.) в пятницу. Крах (банка — ред.) вызвал опасения, что другие банки тоже могут столкнуться с проблемами", — говорится в сообщении газеты.

Как пишет издание, крах SVB произошел через два дня после того, как в нем были приняты экстренные меры по обработке запросов на вывод средств. В то же время резкое снижение стоимости его инвестиционных активов "потрясло Уолл-стрит и вкладчиков, в результате чего его акции резко упали".

Газета отмечает, что проблемы, с которыми столкнулся банк SVB могут "распространиться по некоторым частям банковского сектора", в связи с чем глава американского минфина Джанет Йеллен публично заверила инвесторов в устойчивости банковской системы США.

При этом вкладчики, как подчеркивает издание, "сбросили" акции аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.

Вместе с тем, газета обращает внимание на тот факт, что в течение пятницы торги акциями по меньшей мере пяти банков неоднократно приостанавливались, поскольку их резкое снижение "привело к ограничению волатильности фондовых бирж".

С другой стороны издание также отмечает устойчивость банков JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup. Акции этих банков, пишет New York Times "в пятницу в целом не изменились".