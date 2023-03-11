NYT: банкротство банка SVB Financial может вызвать проблемы у других банков в США
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB) вызвало опасения, что другие американские банки также могут столкнуться с проблемами, пишет газета New York Times.
Как сообщила ранее Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
"Федеральная корпорация страхования вкладов взяла под контроль активы банка (SVB —ред.) в пятницу. Крах (банка — ред.) вызвал опасения, что другие банки тоже могут столкнуться с проблемами", — говорится в сообщении газеты.
Как пишет издание, крах SVB произошел через два дня после того, как в нем были приняты экстренные меры по обработке запросов на вывод средств. В то же время резкое снижение стоимости его инвестиционных активов "потрясло Уолл-стрит и вкладчиков, в результате чего его акции резко упали".
Газета отмечает, что проблемы, с которыми столкнулся банк SVB могут "распространиться по некоторым частям банковского сектора", в связи с чем глава американского минфина Джанет Йеллен публично заверила инвесторов в устойчивости банковской системы США.
При этом вкладчики, как подчеркивает издание, "сбросили" акции аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.
Вместе с тем, газета обращает внимание на тот факт, что в течение пятницы торги акциями по меньшей мере пяти банков неоднократно приостанавливались, поскольку их резкое снижение "привело к ограничению волатильности фондовых бирж".
С другой стороны издание также отмечает устойчивость банков JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup. Акции этих банков, пишет New York Times "в пятницу в целом не изменились".
https://1prime.ru/banks/20230311/840037112.html