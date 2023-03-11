ВАШИНГТОН, 11 мар — ПРАЙМ. Белый дом помогает разрешить ситуацию с обанкротившимся Silicon Valley Bank (SVB), сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Эксперт раскрыл, как банкротство SVB повлияет на Россию

"В последние 48 часов я был на связи с руководством Белого дома и минфина", — говорится в распространенном офисом губернатора заявлении Ньюсома.

Он подчеркнул, что чиновники работают "для скорейшей стабилизации ситуации, защиты рабочих мест, накоплений и всей инвестиционной экосистемы".

Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса.

FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.