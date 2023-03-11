НЬЮ-ЙОРК, 11 мар — ПРАЙМ. Американскую банковскую систему будет в ближайшее время лихорадить из-за банкротства одного из крупнейших в стране Silicon Valley Bank, однако это не повлечет системного кризиса всей системы, заявил РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. СМИ: крах Silicon Valley грозит стартапам в США плачевными последствиями

"Это вряд ли выльется в полноценный банковский кризис. Не тот размер у этого банка — он не дотягивал по депозитам до 250 миллиардов долларов, он был где-то в районе 210-220 миллиардов долларов по размеру депозитов. Таким образом, он был 16-й в списке крупнейших банков в США. То есть, он входил в топ-20, но не являлся самым крупным", — сказал Шостак.

По его словам, банкротство Silicon Valley уже отразилось на оценках сравнимых по размеру банков, "акции которых серьезно просели за последние дни". "Это, в частности, First Republic Bank", — пояснил инвестор.

"Можно сказать, что американскую банковскую систему в ближайшее время будет, конечно, лихорадить. Особенно это отразится на банках из второй десятки. Но в общем, это не вызовет систематического кризиса во всей банковской системе", — подчеркнул Шостак.

Как указал собеседник агентства, Silicon Valley Bank "был довольно своеобразным и очень сильно ориентированным на обслуживание высокотехнологичных компаний из Силиконовой долины". "Секторально он сильно фокусировался на обслуживании высокотехнологичных компаний, таких как Life sciences, IT. И очень сильно был завязан на обслуживание крипто-клиентов. Криптоиндустрия, блокчейновые компании были одними из топовых клиентов", — отметил Шостак.

По его мнению, теперь "сильно пострадают компании-виноделы из Калифорнии, потому что это был основной банк для калифорнийских винодельческих компаний".

Как полагает Шостак банкротство банка "усугубит положение крипто-сектора".

"Есть такой платежный инструмент USDC — US stablecoin. Он привязан к доллару. И этот Silicon Valley Bank был одним из основных партнеров этой криптовалюты. Ее стоимость сейчас очень сильно упала. Это очень сильно подорвет позиции крипто-валют", — добавил инвестор.

Объясняя, что произошло с Silicon Valley, он отметил, что банк инвестировал свой банковский капитал долгосрочные американские бонды. "Что их погубило? Как мы знаем, ФРС агрессивно повышает ставки. И здесь работает обратная связь — когда повышаются ставки, у бондов повышается доходность, но уменьшается стоимость. Это обратно пропорциональная зависимость", — указал Шостак.

"Стоимость их капитала, стоимость их портфеля сильно понизилась, вплоть до того, что они были вынуждены продать значительную часть своего капитала с большим убытком для себя. И когда они реализовали этот убыток, ФРС, регуляторы и рейтинговые агентства поставили их на пересмотр рейтинга. Дальше рейтинговые агентства объявили им о большой проблеме с ликвидностью, клиенты (IT компании) начали массово забирать депозиты со счетов", — рассказал инвестор.

"Еще один банк, похожий на них, и который будет под давлением — это Signature Bank. Он, как и First Republic Bank, предоставляет услуги для криптовалют, переводом их в доллары. Они будут под сильным давлением. Думаю, что на таких, как они, эта история сильно повлияет", — добавил он.

Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.