МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Министра финансов Великобритании Джереми Ханта призвали вмешаться, чтобы предотвратить волну банкротств в стране после того, как крах банка Silicon Valley Bank вызвал "хаос", сообщает британская газета Times. Инвестор рассказал, что будет с банковской системой США после краха SVB

"Министра финансов Джереми Ханта призвали вмешаться, чтобы предотвратить волну банкротств в технологическом секторе после того, как крах банка Silicon Valley вызвал хаос", — говорится в сообщении издания.

По данным газеты Financial Times, более 200 руководителей британских технологических компаний призвали правительство Великобритании вмешаться в ситуацию с закрытием Silicon Valley Bank. Как отмечает издание, они предупредили, что многие компания столкнулись с "экзистенциальной угрозой", потому что работали с британским подразделением банка. По данным исполнительного директора организации, представляющей британские технологические компании, Дома Халласа, это "настоящий момент кризиса для британских стартапов".

В пятницу Банк Англии опубликовал заявление, в котором заявил, что намерен обратиться в суд с просьбой ввести процедуру банкротства в британском подразделении Silicon Valley Bank.

Ранее газета Washington Post сообщала, что SVB занимался кредитованием стартапов, но и также предоставлял частные банковские услуги. В связи с банкротством банка у основателей стартапов возникли опасения, что им придется увольнять работников в случае, если хранящиеся в банке деньги будут заморожены или потеряны.

Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса.

Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.