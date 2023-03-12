ВАШИНГТОН, 12 мар — ПРАЙМ. Глава американского минфина Джанет Йеллен призналась, что лишилась своих выходных, поскольку вынуждена работать над проблемой закрывшегося банка Silicon Valley Bank (SVB). Власти Калифорнии рассказали о помощи Белого дома в ситуации с крахом SVB

"Я работаю все выходные с нашими банковскими регуляторами, чтобы создать надлежащие политики решения этой ситуации", — сообщила она в воскресном интервью CBS News, комментируя ситуацию с SVB.

По словам Йеллен, задачей американских властей сейчас является не допустить цепную реакцию из-за краха калифорнийской компании.

"Американская экономика опирается на надежную и крепкую банковскую систему, способную отвечать кредитным потребностям домохозяйств и организаций. Поэтому, когда банк, особенно такой, как Silicon Valley Bank, с депозитами в миллиарды долларов, рушится, это определенно вызывает беспокойство", — отметила министр.

Она также добавила, что сейчас американские власти не рассматривают сценарий выкупа банка по аналогии с практикой финансового кризиса 2008 года.

Ранее американское интернет-издание Axios сообщило, что администрации президента США Джо Байдена грозит кризис банковской системы, если до понедельника не будет выработан план по спасению вкладчиков SVB.

Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса.

FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.